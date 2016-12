Ellen Pompeo deelt foto van pasgeboren zoon

ANP Ellen Pompeo deelt foto van pasgeboren zoon

LOS ANGELES - Grey's Anatomy-actrice Ellen Pompeo (47) heeft op Instagram een foto gedeeld van haar pasgeboren zoon. Haar derde spruit heet Eli Christopher, schrijft ze bij een plaatje van het jongetje liggend op de borst van zijn vader Chris Ivery.

Door ANP - 29-12-2016, 23:37 (Update 29-12-2016, 23:37)

Ellen Pompeo trouwde in 2007 met muziekproducent Chris Ivery. Hun oudste dochter Stella Luna is inmiddels zeven jaar. Hun tweede dochter Sienna May kwam in 2014 ter wereld dankzij een draagmoeder.

Donderdag werd bekend dat het gezin van Ellen en Chris was uitgebreid met een derde kind, nadat in Amerikaanse media foto's opdoken van het koppel achter een kinderwagen.