ANP Duo-uitvaart voor Debbie Reynolds en dochter

LOS ANGELES - De Amerikaanse actrice Debbie Reynolds en haar dochter Carrie Fisher krijgen hoogstwaarschijnlijk een gezamenlijke uitvaart. Het valt te verwachten dat de nabestaanden van beide actrices een dubbele uitvaart organiseren. Dit melden bronnen aan TMZ.

Door ANP - 29-12-2016, 21:03 (Update 29-12-2016, 21:03)

Debbie Reynolds overleed woensdag op 84-jarige leeftijd, een dag nadat haar dochter Carrie Fisher (60) was gestorven aan de gevolgen van een zware hartaanval.

Reynolds, onder meer bekend van haar rol in de filmklassieker Singin' in the Rain, was woensdag in Beverly Hills op bezoek bij haar zoon Todd. Samen regelden ze de begrafenis van Fisher, wereldberoemd vanwege haar vertolking van Prinses Leia in de Star Wars-films. Na een vermoedelijke beroerte werd Reynolds met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed. "Ze wilde bij Carrie zijn", zei Todd.