Afrojack probeert het weer met sportwagen

ANP Afrojack probeert het weer met sportwagen

AMSTERDAM - Afrojack heeft diep in de buidel getast voor een cadeau aan zichzelf aan het einde van het jaar. Hij heeft een nieuwe zwarte Bugatti besteld. Op Twitter schrijft de dj bij twee foto's van de zwarte sportwagen: ''Hij komt eraan. Raad eens welke kleur."

Door ANP - 29-12-2016, 16:11 (Update 29-12-2016, 16:11)

Afrojack is gek op sportwagens en haalt daarmee regelmatig het nieuws. Zo had hij in 2014 een aanrijding met zijn gele Ferrari in Amsterdam. Begin 2013 had hij ook een ongeluk met een Ferrari. Hij slipte toen in zijn gloednieuwe rode sportwagen en eindigde in de vangrail. Vlak erna kocht hij toen een blauwe.

Over zijn liefde voor sportauto's vertelde de dj eerder: ''Een Lamborghini maakt echt niet gelukkig hoor. Het is heel leuk, dat wel. Om je rijbewijs erin kwijt te raken, dat is minder. Ik reed op een lege snelweg en dacht: ik heb hem net nieuw, ik trek één keer door. En ja hoor, daar schoot een motoragent achter me aan. Was ik drie maanden mijn rijbewijs kwijt. Maar ik vind: zolang ik het goed doe en veel geld verdien, mag ik daarvan genieten. Ik ga nu niet sparen voor het geval mijn carrière straks minder draait. Ik wil mezelf niet in de verleiding brengen het rustig aan te doen. Ik wil steeds werken voor mijn geld.''