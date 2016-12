Javier Guzman ziet droom uitkomen

AMSTERDAM - Javier Guzman is dik tevreden over zijn oudejaarsconference. De voorstelling maakt hem trots. Zonde(r) Voornemens wordt zaterdag door RTL 4 uitgezonden. “Het was een eer om te doen”, zegt de cabaretier tegen BuzzE.

29-12-2016, 15:56

Aan het begin van het jaar kreeg Javier een sms’je van de hoogste baas van RTL met de vraag of hij de oudejaarsconference wilde doen. “Ik stuurde een J terug met daar achteraan een hele hoop a’s”, vertelde hij. “Daarna moest ik me gaan voorbereiden.” En dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vol goede moed hield hij het nieuws bij en hij legde zelfs een archief aan. Daar stapte Javier al snel van af.

“Ik merkte dat het heel intensief was en het maakte het denkproces over de invulling er niet makkelijker op”, legt hij uit. Javier stopte dus maar met zijn archief. “Bovendien vond ik het niet interessant om dit jaar samen te vatten in een reeks nieuwtjes en daar dan omheen grappen te bedenken. Vooral ook niet omdat 2016 een behoorlijk donker jaar was. En ook nog eens een schrikkeljaar. Dat betekent nog een dag extra ellende.”

Donald Trump

Er gebeurde veel in 2016. De verkiezingen in de Verenigde Staten waren voor Javier wel een dieptepunt. “Ik vraag het publiek ook of ze het al uit hun bek kunnen krijgen: president Trump”, zegt Javier. Hij zag de zege van ‘The Donald’ overigens wel aankomen. “Als je al zijn racistische en beledigende gezeik vergeet, is die overwinning niet eens zo verrassend. Hij heeft het gewoon goed aangepakt. Maar Trump als nieuwe president van Amerika is waanzin. Zoiets verzin je niet. Dan stopt je verstand.”

Javier neemt geen blad voor de mond op het podium. “En als je goed naar de conference luistert is er geen één groep die beledigd wordt die het niet verdient”, stelt hij. “Terroristen verdienen het toch ook om belachelijk gemaakt te worden!” De cabaretier zegt dan ook zich niet gehinderd te voelen om zijn mening te ventileren.

Wim Kan

De conference werd vlak voor kerst opgenomen in het DeLaMar Theater in Amsterdam, de plek waar zijn grote voorbeeld Wim Kan ook zijn beroemde oudejaarsconferences deed. In de show zitten een paar verwijzingen naar Kan. Zo liet Javier de teksten door een kunstenaar uitschrijven. Kan liet zijn teksten ook uitschrijven en legde de grote vellen voor zich op het podium. De cabaretier draagt zelfs voor de gelegenheid een smoking, net zoals Kan. “Maar gedurende de show gaat het jasje wel uit.”

Wim Kan is de grote inspiratiebron voor Javier. “Toen we pas in Nederland woonden, hadden we een plaat van zijn conference uit 1982. Die heb ik grijsgedraaid”, vertelt hij. Javier luisterde samen met zijn moeder naar de plaat. Die legde uit wat Kan bedoelde. “Zo leerde ik Nederland kennen en kwam ik in aanraking met theater.” De cabaretier is dan ook trots dat hij nu de oudejaarsconference mag doen. “Het is waarvan ik jaren heb gedroomd.”