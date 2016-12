Rieu: traan in Ziggo Dome onvermijdelijk

KERKRADE - Tijdens het eerste nieuwjaarsconcert van André Rieu in de Ziggo Dome is een traan onvermijdelijk. Dat denkt Pierre Rieu, zoon van André. Het grote concert op 7 januari is het eerste van André zonder trombonist Ruud Merx.

Door ANP - 29-12-2016, 15:32 (Update 29-12-2016, 15:32)

“We gaan een keer samenkomen voor het concert zodat die eerste zware klap niet in de Ziggo Dome gaat plaatsvinden”, zei Pierre tegen Telegraaf TV. “Ik denk ook dat iedereen er begrip voor zal hebben mocht er hier of daar een kraak in de stem of in een instrument te horen zijn. Het is onvermijdelijk denk ik.”

Een kraak of traan toont volgens Pierre dat wat op het podium gebeurt ‘echt is’. “Dat is wat André met zijn orkest zo sterk maakt, het is allemaal echt. En daarom konden we afgelopen week ook echt niet spelen.”

Geen draaiboek

De kritiek op het afgelasten van een aantal concerten noemt Pierre ‘bullshit’. “We waren allemaal verslagen en tot niets in staat.” Ruud Merx werd tijdens een tournee van Rieu en zijn Johan Strauss Orkest getroffen door een hartstilstand. De trombonist overleed vorige week op 47-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Maastricht.

Woensdag werd in Kerkrade afscheid genomen van Merx. “Ik denk dat we een heel waardig afscheid hebben verzorgd voor Ruud”, vindt Pierre. “Zo’n groot verlies hebben we nog nooit te verwerken gehad. We gaan er geen draaiboek voor maken, hebben we elkaar beloofd.”