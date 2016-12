‘Jennifer Lopez stapelverliefd op Drake’

LOS ANGELES - Jennifer Lopez is tot over haar oren verliefd op Drake. Dat beweert een bekende van de 47-jarige zangeres en actrice in People.

Door ANP - 29-12-2016, 14:00 (Update 29-12-2016, 14:00)

“Jen is dol op de aandacht en lijkt erg gelukkig te zijn als ze bij hem is”, klapt de ingewijde uit de school. “Drake is erg charmant. Hij behandelt Jen met veel respect.”

Geruchten dat Jennifer en de dertigjarige Drake een relatie hebben, doen al een tijdje de ronde. Woensdag gooiden de twee olie op het vuur door allebei op Instagram een foto te plaatsen waarop ze knuffelen.

Nieuwe muziek

“Jen kijkt uit naar het nieuwe jaar”, weet een bekende van de zangeres en actrice. “Ze is van plan contact te houden met Drake. Hij heeft haar al een paar keer thuis opgezocht.”

Eerder deze maand beweerden bronnen nog dat Jennifer en Drake niet meer zijn dan goede vrienden die samen aan nieuwe muziek werken. “Ze werken zeker aan nieuw materiaal, maar het is duidelijk dat ze het ook op een ander vlak goed kunnen vinden.”