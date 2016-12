Jim Bakkum moet 'duidelijke keuzes' maken

AMSTERDAM - Jim Bakkum heeft het werk voor het uitzoeken. Volgens de zanger, acteur, musicalster en presentator moet hij ‘naar mezelf toe wat duidelijke keuzes gaan maken’. “Ik had het rond de kerstdagen zó druk, dat ik soms niet eens meer wist wat ik nou aan het promoten was”, zegt Jim in De Telegraaf.

Door ANP - 29-12-2016, 8:08 (Update 29-12-2016, 8:08)

Dankzij de nieuwe film Onze jongens, die vanaf donderdag in de bioscopen draait, kan Jim nog iets toevoegen aan zijn lange cv: stripper. In de film van Johan Nijenhuis speelt hij een bouwvakker die het roer omgooit en als erotisch danser bij gaat klussen.

Voordat Jim op het witte doek met zijn heupen kon draaien, moest hij maandenlang sporten, diëten en trainen. “We leken wel een stelletje wijven dat aan het lijnen was”, zegt Jim over zijn tegenspelers Juvat Westendorp, Tarikh Janssen en Eldrick Gijsbertha die ook aan het strenge regime werden onderworpen.

Net even anders

Ook met het lichaam en de moves van een stripper moest Jim thuis gewoon aan de slag met poepluiers. “Nou, met twee kinderen en onze drukke banen is de dynamiek bij ons thuis net even anders”, antwoordt Jim op de vraag of hij voor zijn vrouw Bettina Holwerda heeft gestript. “Natuurlijk is Bettina trots op hoe ik er in Onze jongens uitzie en hoe ik dans. Maar als ik thuiskom is het eerste wat ze vraagt of ik even de luier van de kleine wil verschonen.”

Jim heeft zo veel genoten van Onze jongens dat hij hoopt op een vervolg. Alleen moet dat niet op al te korte termijn gemaakt worden, want hij heeft het ook de komende maanden ontzettend druk. “Ik ga in januari weer zes weken met Simone Kleinsma de theaters in met Musicals in concert. Daarna breng ik deze zomer een zelf geschreven kinderboek met liedjes uit. En in het najaar hoop ik weer iets met muziek te doen”, schetst Jim zijn plannen voor 2017.

“Het wordt dus weer superdruk”, concludeert hij. “Maar begrijp me niet verkeer: het gaat hartstikke goed met me en daar ben ik ontzettend blij om.”