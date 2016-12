Platina voor SOOF 2

AMSTERDAM - SOOF 2 is er binnen drie weken in geslaagd 400.000 bezoekers naar de bioscoop te trekken. De film, met onder anderen Lies Visschedijk en Anneke Blok in de hoofdrol, is daarom bekroond met de Platina Film van het Nederlands filmfonds. Visschedijk en Blok kregen de prijs woensdag uit handen van Achmed Akkabi.

Door ANP - 28-12-2016, 19:35 (Update 28-12-2016, 19:35)

SOOF 2 bereikte eerder al de 'gouden status' omdat er meer dan 100.000 bezoekers naar de film gekeken hebben. Om ook in aanmerking te komen voor een Diamanten Film moeten er in de komende tijd nog eens 600.000 filmliefhebbers naar de film gaan kijken.

SOOF 2 is het vervolg op de bioscoophit SOOF uit 2013. De regie van de film is in handen van Esmé Lammers. SOOF 2 ging op 8 december in première.