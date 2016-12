Auto Queen Latifah gestolen tijdens tankbeurt

ATLANTA - Queen Latifah heeft het rond kerst heel even zonder haar Mercedes S63 moeten doen. Een van haar beveiligers stond de wagen af te tanken bij een benzinepomp in Atlanta toen dieven in de auto sprongen en er met de bolide vandoor gingen. De actrice heeft de auto inmiddels terug.

Door ANP - 28-12-2016, 18:33 (Update 28-12-2016, 18:33)

Direct na de diefstal zijn agenten op zoek gegaan naar de auto. Ze vonden de Mercedes volgens TMZ terug bij een appartementencomplex in de buurt van de woning van Queen Latifah. Op wat kleine lakschade na was er niet heel veel aan de hand met de auto. Wel vonden agenten een paar lege frisdrankblikjes.

De politie hoopt nu op basis van videobeelden die bij het tankstation zijn gemaakt de daders te kunnen achterhalen.