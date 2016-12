Carrie Fisher in twee afleveringen Family Guy

ANP Carrie Fisher in twee afleveringen Family Guy

LOS ANGELES - Carrie Fisher is volgend jaar niet alleen op het witte doek te zien, maar ook op televisie is de dinsdag overleden actrice nog te horen. Carrie werkte voor haar dood mee aan de animatieserie Family Guy.

Door ANP - 28-12-2016, 15:42 (Update 28-12-2016, 15:42)

Carrie dook sinds 2005 geregeld als Angela op in Family Guy. De actrice is in nog twee afleveringen te horen als de baas van hoofdpersonage Peter Griffin. Wanneer de twee afleveringen met Carrie worden uitgezonden, is volgens Variety nog niet bekend.

De actrice is eind volgend jaar ook nog te zien in de bioscoop. De opnamen voor de volgende Star Wars-film, Episode VIII, had ze ook al achter de rug. Voor die film kroop ze weer in de huid van Princess Leia Organa, een rol die ze op negentienjarige leeftijd voor het eerst vertolkte.

Carrie Fisher stierf dinsdag nadat ze afgelopen week een zware hartaanval had. De actrice werd onwel tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles. Ze was in Groot-Brittannië voor opnamen van de serie Catastrophe. De opnamen voor het derde seizoen van de komedieserie van Amazon en Channel 4 werden een paar maanden geleden afgerond.