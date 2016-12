Pathé eert Fisher bij Rogue One-vertoning

AMSTERDAM - Bioscoopketen Pathé gaat de dinsdag overleden actrice Carrie Fisher eren bij de vertoningen van de nieuwe Star Wars-film Rogue One.

Door ANP - 28-12-2016, 10:50 (Update 28-12-2016, 10:50)

Voorafgaand aan de film, die geldt als een prequel op de originele trilogie waarin Fisher de hoofdrol speelde, wordt een zwart-witfoto van de actrice als haar personage prinses Leia vertoond. Rogue One, die vertelt hoe de rebellen aan de blauwdruk voor de Death Star zijn gekomen, is op dit moment de best bezochte film in de Nederlandse bioscopen.

"We vinden het gepast om op deze manier toch stil te staan bij Fisher en haar bijdrage aan de iconische filmserie", aldus een woordvoerder. De gedenkfoto is vanaf woensdag te zien in alle 22 Pathé-bioscopen en de drie theaters van Cinemec.

Fisher overleed dinsdag op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Zij zal nog te zien zijn in het achtste deel van de serie, die volgend jaar in de bioscopen te zien is. De opnames voor deze film werden afgelopen zomer afgerond.