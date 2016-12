Vrouw vraagt scheiding aan van rapper T.I.

ANP Vrouw vraagt scheiding aan van rapper T.I.

ATLANTA - Rapper T.I. gaat als vrijgezel het nieuwe jaar in. Zijn echtgenote Tameka ‘Tiny’ Cottle wil scheiden en heeft de echtscheidingsprocedure al in gang gezet. Dat melden diverse Amerikaanse entertainmentsites.

Door ANP - 28-12-2016, 10:30 (Update 28-12-2016, 10:30)

Uit de rechtbankdocumenten, die Entertainment Tonight inzag, blijkt dat T.I. en Tiny al gescheiden wonen. Hun huwelijk wordt omschreven als ‘onherstelbaar verbroken zonder hoop op verzoening’.

De rapper, die werd geboren als Clifford Joseph Harris Jr., trouwde in juli 2010 met Tameka Cottle. Het stel heeft drie minderjarige kinderen: zoons King C’Andre (12) en Major Philant (8) en dochter Heiress Diana (9 maanden).

Volgens TMZ verkeerde het huwelijk van T.I. en Tiny al een paar maanden in zwaar weer. In augustus sprak de rapper geruchten over een scheiding nog tegen. “Er doen verhalen de ronde over een aanstaande scheiding, een alleenstaande moeder, een verhuizing naar een nieuw huis en alles daartussenin”, liet T.I. destijds weten aan People. Volgens de rapper was toen nog alles koek en ei.