'Carrie Fisher wist hoe vreemd Hollywood was'

LONDEN - De Nederlandse regisseur Ate de Jong koestert dierbare herinneringen aan actrice Carrie Fisher, die dinsdag plotseling overleed. De Jong werkte met haar samen aan de komedie Drop Dead Fred die hij in 1990 maakte.

Door ANP - 28-12-2016, 7:28 (Update 28-12-2016, 7:28)

"Ze vertelde bijna nooit over Star Wars", herinnert de Nederlands regisseur zich. "Tijdens de opnames van Drop Dead Fred eindigde ze een opname als grap met: 'May the Force be with you'. Het was absoluut heel leuk, maar het mocht niet in de film blijven vanwege mogelijke dreigementen met rechtszaken over copyright. Stom genoeg heb ik die opname nooit bewaard."

De Jong en Fisher bleven altijd bevriend. "We spraken elkaar regelmatig, tenminste als je een keer per jaar regelmatig kan noemen", vertelt hij. "Ze was heel scherp, heel grappig - witty zouden de Engelsen zeggen. Ze wist precies hoe onzinnig Hollywood was en tegelijkertijd vond ze het heerlijk — tenslotte heeft ze nooit anders dan glamour gekend met haar beroemde ouders."

Eenrichtingsverkeer

Fisher hield vaak uitbundige feesten, aldus de Nederlandse regisseur. "Je moest minstens een Oscar gewonnen hebben anders kwam je er niet in. Op die feesten paradeerden alle sterren en supersterren; van Meryl Streep tot Sean Connery, van Tom Hanks tot Michael Jackson natuurlijk. Ze deelden ook allemaal dezelfde plastische chirurg."

Een anekdote die De Jong nooit zal vergeten noemt hij kenmerkend voor Fisher. "Ik reed met Meryl Streep en Carrie door Bel Air. We hadden haast en Meryl die achter het stuur zat reed een eenrichtingsweg in van de verkeerde kant." De politie hield de auto aan. "Carrie was er op voorbereid, ze had twee namaak-Oscars op het dashboard gelegd. Meryl wees ernaar: ‘we hebben een beetje haast’." De sterren mochten meteen ongehinderd doorrijden. "Voor Hollywood-royalty bestaat geen eenrichtingsverkeer."