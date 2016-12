Glee-actrice Melissa Benoist wil scheiden

LOS ANGELES - Melissa Benoist wil scheiden van echtgenoot Blake Jenner. Dat meldt TMZ.

Door ANP - 28-12-2016, 6:11 (Update 28-12-2016, 6:11)

De scheidingspapieren liggen al bij de rechter en Benoist geeft onoverbrugbare verschillen als rede voor de scheiding. Melissa Benoist (28) en acteur Blake Jenner (25) leerden elkaar in 2012 op de set van Glee kennen en besloten in maart 2015 met elkaar te trouwen.

Benoist vraagt de rechter geen partneralimentatie toe te kennen aan Jenner. Ook wil ze haar meisjesnaam, Benoist, weer voeren.

In september was het stel nog te zien op het filmfestival van Toronto in Canada, waar de speelfilm The Edge of Seventeen in premiere ging waar Blake Jenner in meespeelt. Benoist en Jenner plaatsten op Instagram vrolijke fotos van hun aanwezigheid op het filmfestival.