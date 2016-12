Katie Price stelt klanten teleur

ANP Katie Price stelt klanten teleur

LONDEN - Katie Price heeft het kerstfeest van honderden Britten verpest. Die hadden make-up besteld bij de onlineshop van het fotomodel, maar de bestelde spullen kwamen niet op tijd. Op social media regent het nu klachten, meldt Daily Mirror.

Door ANP - 27-12-2016, 20:31 (Update 27-12-2016, 20:31)

In september begon Katie met haar make-uplijn. Volgens een verklaring op de website van de Britse liep het behoorlijk storm en dat is dan ook de reden waarom de klanten niet op tijd hun bestelde producten ontvingen. Op de site is verder te lezen dat bestellingen die na 12 december zijn gedaan zeker niet voor 25 december worden geleverd.

Veel boze klanten vinden dat Katie smoesjes verkoopt. Een van de klagers refereert aan het feit dat ze haar bestelling al in november had gedaan. Een andere klant schrijft dat ze de bestelling niet meer hoeft. “En ik hoef ook mijn geld niet terug.”

Dat de teleurgestelde klanten op Twitter en Facebook hun beklag doen, is extra pijnlijk voor Katie. Veel mensen die van plan waren make-up bij haar te bestellen, zien daar nu van af en ook dat vertellen ze op social media.