Kanye West gekleurd 2017 in

LOS ANGELES - Kanye West heeft een nieuwe coupe. De rapper werd onlangs gespot met een geblondeerde haardos, maar inmiddels heeft hij zijn haar in alle kleuren van de regenboog laten verven, meldt Just Jared.

Door ANP - 27-12-2016, 20:29 (Update 27-12-2016, 20:29)

Door de kleurenmix lijkt het haar van de Life of Pablo-ster een soort gloed van parelmoer te hebben. Of er nog een boodschap achter de nieuwe coupe zit, is niet duidelijk, maar het lijkt er wel op dat zijn psyschische problemen naar de achtergrond aan het verdwijnen zijn.

Kanye besteedde een groot deel van het kerstweekend in de bioscoop. De rapper zou een groot filmliefhebber zijn. Door zijn ziekenhuisverblijfmoet hij nu het nodige inhalen.