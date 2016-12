Wereld rouwt om Carrie Fisher

ANP Wereld rouwt om Carrie Fisher

LOS ANGELES - Voor velen kwam het niet compleet overwacht, maar het nieuws over de dood van Carrie Fisher heeft er bij vrienden en bekenden toch stevig ingehakt. Presentatrice Ellen DeGeneres kan niet geloven dat haar goede vriendin er niet meer is. "Carrie Fisher was een briljant schrijfster, actrice en vriendin. We hebben zoveel plezier gehad. Ik kan het gewoon niet geloven dat ze er niet meer is."

Door ANP - 27-12-2016, 19:48 (Update 27-12-2016, 19:50)

DeGeneres is niet de enige. Ook acteur Seth MacFarlane laat weten de lol die hij met Fisher heeft gehad te zullen missen. Whoopi Goldberg sluit zich bij die woorden aan. Oud-Star Wars-collega Billy Dee Williams zegt diep bedroefd te zijn. "The Force is dark today", zo schrijft hij. Een ander oud-Star Wars-icoon, Mark Hamill schrijft 'verslagen'. Rockster Chris Jericho schrijft dat hij zijn auto even aan de kant heeft moeten zetten toen hij het nieuws over Fisher hoorde.

Overigens zijn het niet alleen vakgenoten die bij het overlijden van 'Princess Leia' stil staan. Ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan is in de pen geklommen uit respect voor Fisher. "Inspirerend, een entertainer en een echt cultureel icoon. Rust zacht Carrie Fisher. Een geboren talent zal worden gemist", schrijft hij.

Misschien wel de droevigste tweet komt van Carries hondje Gary, die er een eigen twitteraccount op na houdt. "De droevigste tweet ooit. Mama is er niet meer. Ik hou van je." Het is niet duidelijk wie de tweet werkelijk geschreven heeft, maar waarschijnlijk is het een familielid.