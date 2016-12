Star Wars-icoon Carrie Fisher (60) overleden [video]

LOS ANGELES - Carrie Fisher is op zestigjarige leeftijd overleden aan hartfalen. De actrice, die bekend werd als Princess Leia Organa uit Star Wars, werd afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen na een hartstilstand in het ziekenhuis. In een verklaring aan People laat een woordvoerder van de familie nu weten dat Fisher dinsdag is overleden.

Door ANP - 27-12-2016, 19:02 (Update 27-12-2016, 19:17)

"Met diepe bedroefdheid laat Billie Lourd (de dochter van Fisher) weten dat haar liefhebbende moeder om 08.55 uur is overleden", staat in het statement van de woordvoerder. "De hele wereld hield van haar en ze zal gemist worden. De familie is dankbaar voor alle steunbetuigingen."

Fisher werd op 23 december onwel op een vlucht van Londen naar Los Angeles. Eenmaal in de VS, werd ze direct naar het ziekenhuis gebracht.