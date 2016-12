Gezinsuitbreiding Estavana en Rafael van der Vaart

HERNING - Estavana Polman is in verwachting van haar eerste kindje. De handbalster en haar vriend Rafael van der Vaart hebben de komst van hun kindje aangekondigd op Instagram.

Door ANP - 27-12-2016, 18:18 (Update 27-12-2016, 18:42)

Estavana en Rafael staan samen met Rafaels zoontje Damián op de foto. Estavana en Rafael steken vier vingers in de lucht waarmee ze laten weten dat een vierde gezinslid op komst is. Onlangs lieten de twee sporters in Helden al doorschemeren dat gezinsuitbreiding gewenst was, al deden ze toen nog geen uitspraken die deden vermoeden dat het al zover was.

Van der Vaart was eerder getrouwd met Sylvie Meis. Met haar kreeg hij in 2006 zoontje Damián. Tussen 2013 en 2015 was de oud-Ajacied samen met Sabia Engizek, de ex van Rafaels voormalige teamgenoot bij Oranje Khalid Boulahrouz. Sabia was in 2013 zwanger, maar kreeg een miskraam.