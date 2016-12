Step Up-actrice Tricia McCauley dood gevonden

ANP Step Up-actrice Tricia McCauley dood gevonden

WASHINGTON - De sinds eerste kerstdag vermiste actrice Tricia Lynn McCauley is dood gevonden in haar auto in hartje Washington D.C.. McCauley is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van carjacking en de politie heeft volgens FOX5 inmiddels een dader aangehouden.

Door ANP - 27-12-2016, 16:41 (Update 27-12-2016, 16:41)

De aangehouden verdachte reed in de auto van McCauley. Hij zou de auto hebben gebruikt om te ontsnappen na de overval van een apotheek. Bij die overval zou hij medewerkers van de zaak fysiek hebben aangevallen.

Volgens de politie ontkent de man McCauley te kennen. Het lijkt dan ook niet te gaan om een bewuste actie gericht tegen de Step Up-actrice. McCauley, die inmiddels werkzaam was als yogainstructrice, is 46 jaar geworden.