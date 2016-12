'Toni Erdmann en La La Land beste films 2016'

ANP 'Toni Erdmann en La La Land beste films 2016'

AMSTERDAM - De Duitse komedie Toni Erdmann en de Amerikaanse musical La La Land zijn door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot de beste bioscoopfilms van 2016. De twee titels kregen de meeste punten na een stemming onder 104 Nederlandse critici. Dat heeft de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 27-12-2016, 8:02 (Update 27-12-2016, 8:02)

Toni Erdmann en La La Land werden de afgelopen maanden al met diverse prijzen bekroond. Toni Erdmann, waarin de Nederlandse actrice Hadewych Minis een bijrol speelt, vertelt over een vader die door een typetje te spelen het leven van zijn ongelukkige dochter op een positieve manier wil beïnvloeden. La La Land is een musical van de Amerikaanse regisseur Damien Chazelle over de ontluikende liefde tussen een jazzpianist (Ryan Gosling) en een actrice (Emma Stone). Beide films draaien momenteel in de Nederlandse bioscopen.

De derde plaats is voor de hartverwarmende Franse animatiefilm Ma vie de Courgette, over het leven van een groep kindjes in een weeshuis. Verder bestaat de top 10 uit de westerns Hell or High Water en The Revenant, de dramafilms Room en Spotlight, animatiefilms The Red Turtle (van de Nederlandse tekenaar Michael Dudok de Wit) en Anomalisa, en de omstreden thriller Elle van regisseur Paul Verhoeven.

Tonio

De beste Nederlandse film van het jaar is volgens de filmjournalisten boekverfilming Tonio van Paula van der Oest. Het drama, gebaseerd op het autobiografische boek van A.F.Th. van der Heiden, vertelt over het rouwproces van twee ouders (Pierre Bokma en Rifka Lodeizen) na de dood van hun zoon. Op de tweede en derde plaats eindigen twee documentaires: De Kinderen van Juf Kiet (over een Brabantse docent die lesgeeft in een klasje met migrantenkinderen) en Strike a Pose (over een groep achtergronddansers van Madonna).

Het is de veertiende keer dat de Nederlandse filmpers de beste film van het jaar kiest. De afgelopen jaren sleepten Son of Saul(2015), Boyhood (2014), La Grande Bellezza (2013) en Amour (2012) de titel in de wacht. Aan de stemming deden journalisten van dagbladen als Volkskrant, NRC, Parool en AD, tv-gidsen als Veronica Magazine en de VPRO-gids, maand- en weekbladen als Vrij Nederland, HP, Filmkrant en HFN en websites als Voordefilm, Filmtotaal, Cine.nl en Cinemagazine mee.