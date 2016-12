Sarah Michelle Gellar blundert op Twitter

ANP Sarah Michelle Gellar blundert op Twitter

NEW YORK - Sarah Michelle Gellar heeft op Twitter een pijnlijke vergissing gemaakt door per ongeluk te rouwen om Boy George in plaats van George Michael. De Amerikaanse actrice herstelde haar fout snel.

Door ANP - 26-12-2016, 10:34 (Update 26-12-2016, 10:34)

"Wil je me echt pijn doen? Ik denk het wel 2016 #ripboygeorge Ik was een van je grootste fans", schreef Gellar in de veronderstelling dat Boy George was overleden. Toen ze haar fout ontdekte, verwijderde de actrice haar tweet. Ze was naar eigen zeggen verkeerd geïnformeerd. "Bedankt dat jullie mij corrigeerden. Het blijft triest."

"En voor de duidelijkheid: ik ken wel degelijk het verschil tussen Boy George en George Michael", vervolgde Gellar, vooral bekend als Buffy The Vampire Slayer. "Mijn intenties waren goed. Dit is waarom ik eigenlijk nooit reageer op dergelijke dingen. Lesje geleerd."

George Michael overleed zondag op 53-jarige leeftijd. Hoogstwaarschijnlijk is hartfalen hem fataal geworden.