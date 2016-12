Gerard Ekdom: 2016 is vervloekt

HILVERSUM - Gerard Ekdom vraagt zich bevreesd af of er nog meer grote sterren zullen overlijden komende week. Volgens de NPO Radio 2-dj is het jaar 2016 'vervloekt'. Na onder meer David Bowie, Prince en Leonard Cohen overleed zondag George Michael.

Door ANP - 26-12-2016, 9:54 (Update 26-12-2016, 9:54)

"Het moet nu wel ophouden," zei Ekdom maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal in een reactie op de dood van George Michael. "Het is echt de vloek van 2016, je vraagt je af: wie gaat ons nog verlaten deze week?"

Ekdom had bij toeval de dood van George Michael aan zien komen. "Ik had het er toevallig gisteren nog over met een vriend", zegt hij. "Wij vroegen ons af: zouden er nog iconen overlijden in de laatste week van 2016? Het jaar heeft ons al grote sterren afgepakt. En toen noemden we zelfs Michael nog als voorbeeld... Om een paar uur later het slechte nieuws te horen."