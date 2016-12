'George Michael overleed door hartfalen'

LONDEN - George Michael is vermoedelijk overleden aan hartfalen. De 53-jarige zanger werd 'vredig' in bed gevonden. Dat heeft zijn manager Michael Lippman tegen Britse media gezegd. De doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld.

Door ANP - 26-12-2016, 9:12 (Update 26-12-2016, 9:12)

Ambulancepersoneel arriveerde rond 13.42 uur (lokale tijd) op zijn terrein in het plaatsje Goring-on-Thames in de regio South East England. De politie stelde later dat er geen verdachte omstandigheden zijn aangetroffen.

"Tot ons grote verdriet bevestigen we dat onze geliefde zoon, broer en vriend George is overleden, vredig thuis in de kerstperiode'', luidt de officiële verklaring van zijn publicist.