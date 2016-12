Verslagenheid op Twitter om George Michael

ANP Verslagenheid op Twitter om George Michael

HILVERSUM - Op Twitter wordt verslagen gereageerd op het overlijden van George Michael. Leo Blokhuis en Gerard Ekdom kwamen al snel met een reactie, net als Cornald Maas.

Door ANP - 26-12-2016, 0:43 (Update 26-12-2016, 0:44)

“Ben verdrietig”, schreef Ekdom vlak nadat het nieuws bekend werd. “Wat een takkejaar voor de muziek. George Michael. 53 jaar. Ik ben gewoon echt verdrietig.” Leo Blokhuis houdt het kort. “Niet te geloven”, twittert hij.

Cornald Maas plaatste een YouTube-video op Twitter van You Have Been Loved. “Misschien wel zijn mooiste lied”, schrijft hij erbij. Acteur Victor Renier vindt ook troost in de muziek. “George Michael staat hard aan vanavond. Kan niet hard genoeg”, laat hij zijn volgers weten.

Dj Michiel Veenstra zegt: "Dat wordt weer een paar uur liedjes opzetten vannacht... #ripgeorgemichael.'' En dj Domien Verschuuren twittert: "George Michael. Niet, toch? Op Eerste Kerstdag?! #lastchristmas"

Zanger Jan Rot toont zich ook geschrokken: "Sodeballen, George Michael dood (53)? We hadden het nog over Wham! vanmiddag, voor @OOR ben ik bij hun afscheidsconcert in Wembley geweest."

RTL-Amerikacorrespondent Erik Mouthaan ‏herinnert zich iets uit zijn jeugd: "Grootste compliment dat ik op middelbare school ooit kreeg was dat ik in de verte wel wat leek op George Michael. George Michael worstelde op jonge leeftijd met seksualiteit. Schreef zijn mooiste nummer over overleden minnaar."