Top 2000 begonnen met met mash-up

ANP Top 2000 begonnen met met mash-up

HILVERSUM - In het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is zondagochtend de achttiende editie van de Top 2000 begonnen. NPO Radio 2-presentator Bart Arens beet het spits af met een eigengemaakte mash-up van de twintig meest iconische nummers uit de ranglijst.

Door ANP - 25-12-2016, 10:44 (Update 25-12-2016, 10:44)

Het publiek in Top 2000 Café telde af naar de echte start van de jaarlijst, het nummer Politik van Coldplay. ''De Top 2000 is dit jaar een dwarsdoorsnede van pop, rock, dance, jazz en soul'', zei Bart tijdens zijn introductie.

Bart stelde in zijn opening ook de elf dj's voor die tot en met oudejaarsavond de favoriete nummers van de Radio 2-luisteraars aan elkaar praten. Voor het eerst maken twee vrouwen deel uit van het presentatieteam, dat zijn Evelien de Bruijn en Marisa Heutink. Ook Ruud de Wild is voor het eerst betrokken bij de marathonuitzending van 159 uur die zal eindigen met Bohemian Rhapsody van Queen. Ruud maakt op eerste kerstdag om 16.00 uur zijn debuut op NPO Radio 2.

Dit jaar konden mensen op vijf nummers meer stemmen dan voorgaande jaren. Daarmee is een recordaantal stemmen van ongeveer 6,5 miljoen uitgebracht. Vorig jaar waren dat er circa 4,5 miljoen. "Deze week draaien we de 2000 favoriete platen van het Nederlandse publiek. Er is meer gestemd dan ooit tevoren en de Top 2000 toont dan ook meer muzikale diversiteit dan ooit'', zegt Jurre Bosman, directeur Radio NPO. ''Ik ben er trots op dat de Top 2000 zoveel luisteraars en kijkers trekt. We verbinden hiermee generaties."