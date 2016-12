Vin Diesel 'versiert' interviewster

LOS ANGELES - Vin Diesel heeft een Braziliaanse YouTube-vlogger in verlegenheid gebracht door ongepaste opmerkingen te maken tijdens een interview. De 49-jarige acteur bleef maar zeggen hoe mooi hij Carol Moreira vond.

Door ANP - 24-12-2016, 13:26 (Update 24-12-2016, 13:26)

Diesel gaf een interview over zijn nieuwe film Triple X: Return of Xander Cage toen hij plotseling halverwege stopte om opmerkingen te maken. ''Mijn God, je bent echt beeldschoon'', begint Vin. ''Ze is echt prachtig, heb ik gelijk of niet?'', vraagt hij aan de filmcrew. ''Ik bedoel, kijk naar haar. Hoe moet ik in godsnaam dit interview doen.''

En het wordt alleen maar ongemakkelijker voor Moreira. ''Vertel me jouw verhaal. Laten we weggaan hier. Kom we gaan, laten we lunchen. Mijn God, ik houd van haar'', zegt de Fast & Furious-acteur.

Ongepast

De blondine probeert het interview weer op gang te krijgen, totdat Diesel blijkbaar weer afgeleid raakt. ''Jongens, werkelijk? Kijk hoe mooi ze is. Jullie denken dat ik een grapje maak. Hoe kan ik hier blijven zitten als ik naar zo'n schoonheid moet kijken. Ze is prachtig. Ik ben verliefd. Ik ben verliefd op de interviewster! Ze is zo sexy.''

Moreiro postte het filmpje op YouTube. Ze schreef erbij dat Diesel zich verschrikkelijk had gedragen. ''Halverwege het interview begon hij mij te versieren. Hij zei hoe knap ik ben en hij onderbrak het interview drie keer om dat te doen. Ik lachte, zeer ongemakkelijk. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik lachte maar, omdat het een lastige situatie was. Ik vond het niet fijn.''