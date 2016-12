Nog een extra show Youp van 't Hek in Carré

AMSTERDAM - De belangstelling voor de nieuwe show van Youp van ’t Hek is zo groot dat Koninklijk Theater Carré nogmaals de voorstelling heeft bijgeboekt. De 62-jarige cabaretier staat nu ook met Licht op 28 februari op de planken van het Amsterdamse theater.

Door ANP - 24-12-2016, 10:00 (Update 24-12-2016, 10:00)

Youp staat al van 8 tot en met 25 februari en 1 tot en met 4 maart in Carré. Wegens de enorme vraag naar kaartjes kwam er een extra reeks bij van 25 tot en met 27 mei. Maar ook dat was blijkbaar nog niet genoeg.

In Licht zet Youp de grote zaken in een ander licht. Hij ontdoet ze van hun zwaarte. ''Dat is mijn werk'', zegt Youp Van 't Hek regelmatig. Een meer toepasselijke titel was er dan ook niet.

De kaartverkoop voor de extra voorstelling is inmiddels begonnen.