Succes boek ‘surrealistisch’ voor Victor Mids

AMSTERDAM - Victor Mids vindt het maar raar dat hij zichzelf keer op keer tegenkomt in boekwinkels. De illusionist schreef een boek met goochelgeheimen. Deze week kwam Mindf*ck, vernoemd naar Victors gelijknamige tv-programma, binnen in de top tien van best verkochte non-fictieboeken. “Dat is best surrealistisch”, zegt Victor in Metro.

Door ANP - 23-12-2016, 9:12 (Update 23-12-2016, 9:12)

“Vooral als ik mezelf opeens in de boekwinkels op bijvoorbeeld het station zie liggen.” Dat zijn boek over de toonbank vliegt, ligt niet aan Victor zelf. “Ik het zelf geen boek gekocht, maar ik geloof dat mijn vader er inmiddels wel tien heeft gekocht om uit te delen!”

Victor krijgt een druk 2017. In het voorjaar start een nieuw seizoen Mindf*ck, vanaf februari goochelt hij ook in Duitsland. Voor het zo ver is, wacht Victor nog een spannende oudejaarsspecial van Mindf*ck. Daarin teleporteert hij een mens naar een andere plaats op de wereld. “Dit is echt de allergrootste uitdaging uit mijn leven tot dusver.”