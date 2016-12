Beauty and the Beast op FashionWeek Amsterdam

AMSTERDAM - De nieuwe live action-versie van de bekende Disney-film Beauty and the Beast wordt een van de thema's op de aankomende Amsterdam FashionWeek. Zes jonge talentvolle designers laten zich inspireren door het klassieke sprookje en presenteren op vrijdag 27 januari in de WesterUnie hun gezamenlijke creaties.

Door ANP - 23-12-2016, 6:27 (Update 23-12-2016, 6:27)

Dat hebben Amsterdam FashionWeek en de Walt Disney Company vrijdag bekendgemaakt. De ontwerpers zijn Boaz van Doornik, Elke van Zuijlen, Liesbeth Sterkenburg, Zyanya Keizer, Marlou Breuls en Jazz Chris. Na de show zijn de zes items voor iedereen te bewonderen op de website van de FashionWeek.

Belle en het Beest, zoals het verhaal in het Nederlands heet, is een Frans sprookje uit de achttiende eeuw over een vervloekte prins die vanwege zijn lompe gedrag verandert in een beest. Alleen als hij iemand vindt die toch verliefd op hem wordt, zal hij weer zijn menselijke vorm kunnen aannemen. Disney maakte in 1991 een animatieversie van het verhaal, dat tot de moderne klassiekers van de studio wordt gerekend.

Emma Stone

Eind maart verschijnt er een live action-versie van Beauty and the Beast in de bioscopen, met Emma Stone, Dan Stevens en Ewan McGregor in de hoofdrollen. Eerder oogstte Disney al veel succes met de live action-versie van de klassieker Jungle Book.

De 26e editie van de Amsterdam FashionWeek vindt plaats van 26 tot en met 29 januari in de Westergasfabriek.