ANP Barry Atsma en Jacob Derwig in oorlogsfilm

AMSTERDAM - Barry Atsma en Jacob Derwig gaan de hoofdrollen spelen in de nieuwe Nederlandse speelfilm Bankier van het verzet. Zij spelen de twee broers Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog middels een ondergrondse bank het verzet hielpen.

Door ANP - 23-12-2016, 6:23 (Update 23-12-2016, 6:23)

Atsma speelt de rol van Walraven, Derwig vertolkt de rol van broer Gijs. De twee acteurs waren eerder samen te zien in hitserie Penoza. De film wordt geproduceerd door NL Film (Knielen op een bed violen), de regie is in handen van Joram Lürsen (Alles is liefde). De opnames gaan begin 2017 van start; distributeur Dutch FilmWorks gaat de film in de bioscopen uitbrengen.

Producent NL Film noemt de geschiedenis van de broers “één van de meest indrukwekkende verzetsverhalen uit die periode. Zij behoren tot de grote helden uit de recente vaderlandse geschiedenis”. De makers werken voor de film samen met de familie Van Wall. Walraven (1906-1945) was bankier in Zaandam. Aan het begin van de oorlog was hij medeoprichter van een landelijke hulporganisatie om verzetsactiviteiten financieel te ondersteunen.

Rutger Hauer

Samen met zijn broer Gijs, die later burgemeester van Amsterdam werd, bedacht hij een wereldwijd unieke methode om De Nederlandsche Bank voor 50 miljoen gulden op te lichten. Van Hall slaagde er door dit bedrog en door grootscheepse onderhandse leningen in om in totaal ruim 106 miljoen gulden (tegenwoordig meer dan een half miljard euro) bij elkaar te krijgen. Met dit geld werd het merendeel van de illegale activiteiten van het Nederlandse verzet gefinancierd.

De broers worden ook herinnerd middels een monument dat zes jaar geelden op het Frediksplein is onthuld, schuin tegenover De Nederlandsche Bank. Enkele jaren geleden wilde acteur Rutger Hauer het waargebeurde oorlogsverhaal regisseren. Zijn plannen voor de Engelstalige film Changing Fortunes zijn destijds gestrand. Lürsen neemt de regie over van Diederik van Rooijen, die eerder op het project zat maar tegenwoordig in Hollywood woont en werkt.