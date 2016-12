'Jennifer Lopez zegde concert af voor Drake'

LOS ANGELES - Jennifer Lopez cancelde eerder deze week een optreden dat ze oudejaarsavond zou geven, maar dat was niet om de avond te kunnen doorbrengen met haar gezin. Een bron van de New York Post meldt althans dat die officiële lezing niet klopt.

Door ANP - 23-12-2016, 5:04 (Update 23-12-2016, 5:04)

De zangeres zou het nieuwe jaar willen inluiden met haar nieuwe vlam, rapper Drake. Die heeft op 31 december verplichtingen in Las Vegas, wat niet te combineren viel met het geplande concert van J.Lo in Miami. De twee zijn al een paar keer samen gespot in Los Angeles, waar ze het tijdens etentjes volgens omstanders erg gezellig met elkaar leken te hebben.

Kaartjes voor het concert dat Jennifer afzegde, kostten 500 dollar (480 euro). De zangeres zou dan ook een flinke som mislopen, volgens sommige insiders zelfs een miljoen dollar (950.000 euro). Fans kunnen hun geld terugkrijgen of naar het optreden van J.Lo's vervanger, Nicki Minaj.