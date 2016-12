Avril Lavigne: Mark Zuckerberg is een pestkop

LOS ANGELES - Avril Lavigne kan niet lachen om een grap die Facebookbaas Mark Zuckerberg maakte over Nickelback. Ze beschuldigt hem zelfs van pesten.

23-12-2016

In een promofilmpje voor de nieuwe spraakherkenningservice Jarvis, gaf Mark het commando "Speel een paar goede nummers van Nickelback." De service, die is ingesproken door Morgan Freeman, antwoordde daarop: "Sorry Mark, ik ben bang dat ik dat niet kan doen. Er zijn geen goede nummers van Nickelback." De ceo van Facebook grapte daarna dat het een strikvraag betrof en Jarvis het goede antwoord had gegeven.

Avril reageerde op Twitter. "Veel mensen gebruiken je producten. Sommigen houden ervan en anderen niet. Hoe dan ook, je hebt recht op je muzikale mening maar je sneer naar Nickelback getuigt van slechte smaak", schreef de zangeres, die tot vorig jaar getrouwd was met Nickelback-frontman Chad Kroeger.

"Als je het publiek hebt dat jij hebt, kun je overwegen je wat verantwoordelijker te gedragen als het gaat om het promoten van pesten, zeker gezien alles wat er vandaag de dag gebeurt in de wereld." De zangeres voegde daar middels hashtags nog aan toe dat Nickelback wel meer dan vijftig miljoen albums heeft verkocht en dat de eeuwige grappen over de band oud worden.