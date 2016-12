Nick Cannon ligt tot na kerst in ziekenhuis

LOS ANGELES - Nick Cannon ligt opnieuw in het ziekenhuis. De ex van Mariah Carey heeft last van complicaties van de auto-immuunziekte Lupus.

Door ANP - 22-12-2016, 23:28 (Update 22-12-2016, 23:28)

Op Instagram plaatste Nick donderdag een foto van hemzelf in een ziekenhuisbed in het Cedars-Sinai in Los Angeles. Hij schrijft dat hij er al een paar dagen ligt en ook de kerst in het ziekenhuis zal doorbrengen.

''Voor iedereen die de afgelopen dagen contact met me heeft opgenomen, hier hang ik uit'', schrijft de komiek en presentator van America's Got Talent. Zijn artsen hebben hem voorgespiegeld dat hij voor de jaarwisseling weer naar huis mag.

In de zomer van vorig jaar belandde Nick Cannon ook in het ziekenhuis. "Dit is een tijdelijke pitstop", stelde hij zijn fans destijds gerust.