Wereldkerstcircus in première in Carré

ANP Wereldkerstcircus in première in Carré

AMSTERDAM - Het Wereldkerstcircus ging donderdagavond in première in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Voor het eerst in 32 jaar werken er zo’n 120 personen mee aan deze drie uur durende megaproductie.

Door ANP - 22-12-2016, 21:08 (Update 22-12-2016, 21:08)

Een groot aantal bekende Nederlanders kwam af op de première van het Wereldkerstcircus. Op de rode loper van het theater aan de Amstel verschenen acteur Dirk Zeelenberg met zijn gezin, Paul van Vliet met zijn kleinkinderen, acteur Bas Muijs met zijn moeder, nieuwslezeres Dionne Stax, stylist Bastiaan van Schaik en Marc van der Linden.

Couturier Addy van den Krommenacker had zijn goede vriendin Jette van der Meij meegenomen naar het Wereldkerstcircus. Musicus Tonny Eyk, zanger Harry Slinger en cabaretier Peter Heerschop verschenen gearmd met hun echtgenotes op de rode loper.

De gasten van de première-avond zijn onder meer getuige van een paardencarrousel bestaande uit 28 paarden. Deze act werd in Monte Carlo terecht bekroond met de Gouden Clown, de Oscar van de circuswereld. Het Groot Chinees Staatscircus Peking is in Amsterdam aanwezig met bijna dertig artiesten, waaronder twee Gouden Clown-winnaars.

Het Wereldkerstcircus blijft tot en met zondag 8 janauri te zien in Amsterdam.