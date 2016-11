Fantastic Beasts brengt al bijna 2 miljoen op

AMSTERDAM - De film Fantastic Beasts and Where to Find Them heeft in zijn eerste weekend in de Nederlandse bioscopen al bijna 2 miljoen euro opgebracht. Met een opbrengst van 1.966.364 euro beleeft de film van Harry Potter-auteur J.K. Rowling het meest succesvolle openingsweekend van dit jaar. Dat record stond tot vorige week op naam van Batman v Superman: Dawn of Justice, dat in maart in zijn eerste weekend ruim 1,5 miljoen binnensleepte.

Door ANP - 21-11-2016, 14:44 (Update 21-11-2016, 14:44)

Fantastic Beasts and Where to Find Them ging op woensdag 16 november in 196 zalen in première. In zijn eerste vijf dagen trok de film met Eddie Redmayne in de hoofdrol 230.921 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.

De film is het eerste deel in een reeks van vijf. J.K. Rowling maakt met Fantastic Beasts haar debuut als scriptschrijver. Het verhaal is geïnspireerd op Fabeldieren en waar ze te vinden, een boek dat een rol speelt in de bekende Harry Potter-serie.