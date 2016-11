Awakenings viert jubileum met dagprogramma

AMSTERDAM - Technofeest Awakenings bestaat volgend jaar twintig jaar en viert dat op zaterdag 15 april in de Gashouder in Amsterdam met zijn allereerste dagprogramma. Op de line-up staan acts als Joris Voorn, Ben Klock, Adam Beyer, Jeff Mills en Chris Liebing. Bovendien brengt organisator Monumental Productions samen met uitgever Mary Go Wild een speciaal jubileumboek uit.

Het allereerste overdag Awakenings-feest op het Westergasfabriekterrein begint om 11.00 en duurt tot 22.00 uur.

Het dagprogramma is onderdeel van Awakenings 20 Year Anniversary dat van donderdag 13 april tot en met zondag 16 april plaatsvindt. De line-up voor deze nachten wordt op korte termijn bekendgemaakt.

Het jubileumboek, met de titel Awakenings: 20 Years of Techno, bevat vijftig interviews met de grootste techno-dj's ter wereld. Maceo Plex, Jeff Mills, Derrick May en Joris Voorn hebben hun medewerking al toegezegd, evenals Joseph Capriati, Nicole Moudaber, Adam Beyer, Secret Cinema, Pan Pot, Len Faki, Ben Klock en Alan Fitzpatrick.

De eerste editie van Awakenings vond plaats op 30 maart 1997 in de Gashouder. Inmiddels worden ook buiten Nederland Awakenings-feesten gehouden en wordt elke zomer in Spaarnwoude Awakenings Festival georganiseerd. In april bereikt Awakenings de grens van tweehonderd georganiseerde feesten, die staan voor ruim tweeduizend feesturen. Bovendien wordt het totale aantal van 1,5 miljoen bezoekers bereikt.