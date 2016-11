Vrouwen maken debuut in dj-team Top 2000

HILVERSUM - Voor het eerst in zijn achttienjarig bestaan wordt de Top 2000 mede gepresenteerd door vrouwelijke dj's. Evelien de Bruijn en Marisa Heutink maken deel uit van het NPO Radio 2-team dat tussen kerst en oudejaarsavond de tweeduizend favoriete nummers van de luisteraars aankondigt. Ook Ruud de Wild is voor het eerst betrokken bij de populaire radio-uitzending. Dat maakte de radiozender maandag bekend.

Ruud de Wild maakt op eerste kerstdag zijn debuut op NPO Radio 2. In totaal elf dj's presenteren bij toerbeurt een week lang de Top 2000. Gerard Ekdom trapt af met het tijdslot tussen 6 en 9 uur 's ochtends. Gevolgd door Bart Arens, Gijs Staverman, Rob Stenders, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Stefan Stasse, Jan-Willem Roodbeen, Evelien de Bruin, Marisa Heutink en Frank van 't Hof.

"Helemaal fantastisch natuurlijk!", reageert Evelien de Bruijn. Ze noemt deelname aan de Top 2000 een droom die uitkomt. "Als een van de eerste vrouwen meedoen maakt het extra speciaal. Maar ik voel me vooral dj en programmamaker, dat staat voor mij los van het feit dat ik een vrouw ben." Ruud de Wild kijkt uit naar zijn debuut bij Radio 2. "Ik ben heel blij dat ik begin met de Top 2000, met mijn neus in de boter. Het is toch de schatkamer van de popmuziek, de moeder der lijsten. Ik heb nooit iets met lijstjes gehad, maar de Top 2000 daar kun je niet omheen." De Wild heeft van zijn nieuwe werkgever het verzoek gekregen vooral zichzelf te blijven, "en niet de karikatuur die ik soms was".