ANP Georgië wint het Junior Eurovisiesongfestival

VALLETTA - De Nederlandse meidengroep Kisses is zondag als achtste geëindigd tijdens het Junior Eurovisiesongfestival in Malta. Grote winnaar van de veertiende editie van het festival is Mariam Mamadashvili uit Georgië. Armenië en Italië werden respectievelijk tweede en derde.

Door ANP - 20-11-2016, 18:48 (Update 20-11-2016, 21:23)

Kisses leek bij de eerste puntentelling er nog goed voor te staan op de tweede plek. Bij de laatste punten, gegeven door de kinderjury, zakte de meidengroep echter naar de achtste plek.

Het Nederlandse trio, bestaande uit Kymora, Stefania en Sterre, trad zondagavond als vijftiende op. De meiden zetten een mooi optreden neer met Kisses & Dancin' en scoorde met hun aanstekelijke refrein hoge punten. Volgens commentator Jan Smit, tevens de coach van Kisses, was het een optreden om trots op te zijn.

Concurrent

De meidengroep 'The Water of Life Project' uit Rusland werd volgens commentator Jan Smit als grootste concurrent van de Nederlandse inzending gezien. De groep is speciaal voor het songfestival samengesteld en de 14-jarige Sofia Fisenko is de leadzangeres. The Water of Life Project belandde uiteindelijk op de vierde plaats.

Dit jaar konden thuiskijkers voor het eerst niet telefonisch stemmen op hun favoriet. Er waren twee jury's samengesteld, een kinderjury en een volwassenjury met professionals uit de muziekwereld. Daarnaast is er nog de vakjury, bestaande uit drie experts, Mads Grimstad, Christer Björkman en Jedward. De twee jury's bepaalden samen met de vakjury de puntentelling.

Prijs

In totaal deden zeventien landen mee: Ierland, Armenië, Albanië, Rusland, Malta, Bulgarije, Macedonië, Polen, Wit-Rusland, Oekraïne, Italië, Servië, Israël, Australië, Nederland, Cyprus en afsluitende act was Georgië.

Nederland heeft één keer gewonnen. In 2009 sleepte Ralf Mackenbach de eerste prijs in de wacht met zijn nummer Click Clack.

Het evenement werd zondagmiddag live uitgezonden door Zapp.