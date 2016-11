'Katie Holmes en Jamie Foxx weer bij elkaar'

LOS ANGELES - Jamie Foxx en Katie Holmes zijn weer bij elkaar. Insiders zeggen tegen Page Six dat de twee acteurs afgelopen week zijn herenigd na een verzoening.

Door ANP - 20-11-2016, 11:18 (Update 20-11-2016, 11:18)

De knipperlichtrelatie blijft wel geheim, omdat Jamie Foxx niet wil dat zijn relatie met Katie Holmes openbaar wordt. ''Jamie wil zich blijven gedragen als de onbezorgde kerel'', aldus een bron.

In oktober leek de geheimzinnige relatie tussen Jamie en Katie voorbij, al hebben beiden nooit bevestigd dat ze bij elkaar zijn. Over Jamie en Katie doen al jaren geruchten de ronde over een romance. Die ontstonden in 2013 nadat de twee samen dansend op een benefietgala werden gespot.