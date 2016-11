Irene Moors houdt 360.000 kijkers wakker

AMSTERDAM - Voor de nieuwe latenightshow Naar bed met Irene bleven zaterdagavond 360.000 kijkers wakker. In de eerste aflevering van de zaterdagavondshow van SBS6 was Jan Kooijman te gast.

Door ANP - 20-11-2016, 10:10 (Update 20-11-2016, 10:10)

Naar bed met Irene is een live interviewprogramma waarin Irene speciale momenten uit het leven van de gast bespreekt. Anders dan de naam van de show doet denken, liggen de presentatrice en de BN'ers ten tijde van de opnames niet in bed. Het publiek in de studio wel. Volgende week komt Katja Schuurman. Later volgen Tjitske Reidinga, Gert Verhulst, André Hazes jr., Guido Weijers en Frans Bauer.

De eerste aflevering van Naar bed met Irene prijkt niet in de lijst van de 25 best bekeken tv-programma's. Die werd zaterdagavond aangevoerd door het NOS Journaal met 2,1 miljoen kijkers, gevolgd door Ik hou van Holland met afgerond 1,6 miljoen kijkers en de dramaserie Als de dijken breken die wordt gevolgd door 1,5 miljoen kijkers.