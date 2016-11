Zwangere Janet Jackson: het gaat goed met me

LOS ANGELES - Janet Jackson heeft voor het eerst sinds ze in oktober in People haar zwangerschap bevestigde, weer iets van zich laten horen. "Hallo allemaal..het heeft even geduurd..maar ik luister nog steeds..ik voel jullie liefde en gebeden..en het gaat goed met me..All Hamdu Lillah", laat Janet via Twitter aan haar fans weten.

Door ANP - 20-11-2016, 8:46 (Update 20-11-2016, 8:46)

'Al hamdu lillah' is een Arabische spreuk die 'Ere aan God' betekent. Janet heeft zich na haar huwelijk met Wissam Al Mana tot de islam bekeerd.

Janet's bericht komt een week nadat haar ex-man James DeBarge beweerde een geheime dochter met de zangeres te hebben. DeBarge, die in 1984 en 1985 met Jackson getrouwd was, zei in de realityshow Growing Up Hip Hop dat hij er na hun huwelijk achter kwam dat Janet een kind had gekregen en dat ze haar ter adoptie had afgestaan. De 50-jarige zangeres heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van haar ex.