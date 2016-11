Eerbetoon aan Paul Verhoeven op filmfestival

ANP Eerbetoon aan Paul Verhoeven op filmfestival

MARRAKECH - Regisseur Paul Verhoeven krijgt een eerbetoon op het filmfestival van Marrakesh. De Elle-regisseur geeft ook een masterclass op de zestiende editie van het internationale filmfestival dat op 2 december begint.

Door ANP - 19-11-2016, 14:47 (Update 19-11-2016, 14:47)

Paul Verhoeven wordt in Marrakesh geëerd voor zijn grote carrière als filmregisseur in zowel Europa als de Verenigde Staten. De festivalorganisatie roemt zijn eclectische oeuvre, waaronder Robocop, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers en Zwartboek.

Verhoevens nieuwste film Elle, met Isabelle Huppert in de hoofdrol, dingt namens Frankrijk mee naar een nominatie voor de Oscars voor de beste niet-Engelstalige film. Daarnaast maakt Elle kans op drie European Film Awards. Isabelle Huppert was in 2014 nog juryvoorzitter van het Marokkaanse filmfestival.

Verhoeven is niet de enige filmmaker die een tribuut staat te wachten in Marrakesh. Ook de carrières van de Japanse cultregisseur Shinya Tsukamoto, de Franse actrice Isabelle Adjani en de Marokkaanse acteur en komiek Abderrahim Tounsi, beter bekend als Abderraouf staan in de schijnwerpers.

Het Filmfestival van Marrakech duurt van 2 tot 10 december.