Nieuwe regisseur voor Deadpool 2

ANP Nieuwe regisseur voor Deadpool 2

LOS ANGELES - David Leitch is aangetrokken voor de regie van Deadpool 2. Leitch was eerder coregisseur van de actiefilm John Wick. Deadline meldt dat David Leitch veel concurrenten had om Tim Miller, die Deadpool 1 regisseerde, op te volgen.

Door ANP - 19-11-2016, 13:12 (Update 19-11-2016, 13:12)

Leitch werkte twintig jaar als stuntcoördinator en stuntman voordat hij met Chad Stahelski in 2014 de actiefilm John Wick in de bioscopen afleverde. Deze bioscoopfilm, met Keanu Reeves in de hoofdrol, bracht 86 miljoen dollar op. In februari volgt het tweede deel van John Wick.

Deadpool is een van de meest succesvolste superheldenfilms ooit in Nederland. De film met Ryan Reynolds in de hoofdrol staat op de vijfde plaats in de lijst van superheldenfilms die het meeste geld opleverden. Regisseur Tim Miller en acteur Ryan Reynolds konden het inhoudelijk niet eens worden over de toon en de schaalgrootte van het vervolg. Naar verluidt had Ryan Reynolds een voorkeur om vast te houden aan de lowbudgetaanpak van het eerste deel dat werd gemaakt voor 58 miljoen dollar, terwijl de opbrengst 782 miljoen dollar was.

Deadpool 2 wordt in maart 2018 in de bioscopen verwacht. Voordat het zover is maakt David Leitch de thriller The Coldest City met Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman en Sofia Boutella in de hoofdrollen. The Coldest City komt volgend jaar zomer uit in de Verenigde Staten.