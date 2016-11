Soulzangeres Sharon Jones overleden

ANP Soulzangeres Sharon Jones overleden

NEW YORK - De Amerikaanse soulzangeres Sharon Jones is vrijdag op 60-jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker. Dat heeft haar manager bekendgemaakt.

Door ANP - 19-11-2016, 9:56 (Update 19-11-2016, 9:56)

Jones brak in 2002 door. Ze maakte verscheidene succesvolle platen met The Dap-Kings, de funky huisband van het Daptone-label. Haar laatste album 'It's a Holiday Soul Party' kwam in 2015 uit. Nederland leerde haar onder meer kennen door optredens in Paradiso, op Pinkpop en North Sea Jazz.