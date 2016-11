Tineke Schouten geeft Rutte een vriendin

AMSTERDAM - Tineke Schouten geeft antwoord op de vraag of Mark Rutte een relatie heeft. In haar nieuwe theatershow ontvangt zij Erna Kötter, de mysterieuze, geheime vriendin van de premier.

19-11-2016

De 'zus van Kim Kötter' is één van de typetjes die de comédienne opvoert in haar nieuwe show T-Splitsing. "Het is een fictief figuur waar ik, bij het schrijven van de scène, lekker op los ben gegaan. Zo komt ’Mevrouw Rutte’ bijvoorbeeld uit een kliko gekropen. Dat heeft alles te maken met het feit, dat ze zeven jaar lang verborgen moest blijven en zo ongezien Het Torentje kon binnendringen. Naast de bedachte vriendin van de premier, kruip ik dit keer ook in de huid van onder meer Anouk, Céline Dion en Patricia Paay", zegt Schouten in De Telegraaf.

Ondanks de aanwezigheid van de 'first lady' hoeft het publiek niet te rekenen op harde politieke grappen van de 62-jarige grappenmaakster. "Ik wil het trouwens wel altijd positief houden. Geen afzeiktoestanden bij mij, het moet wel leuk blijven. zit ook wel een beetje in de familie. Mijn oude moeder van negentig is ook altijd zo positief. Dat is er echt eentje van: vrolijk doorzetten!"

Na een aantal try-outs toert Tineke vanaf 23 november met haar nieuwe show door Nederland en België.