Soldaat van Oranje viert 2000e voorstelling

ANP Soldaat van Oranje viert 2000e voorstelling

KATWIJK - De musical Soldaat van Oranje wordt zaterdag voor de tweeduizendste keer opgevoerd. Dit is een prestatie die nog geen enkele theatervoorstelling ooit in Nederland heeft gepresteerd. Het stuk trekt al sinds de première, ruim zes jaar geleden, volle zalen.

Door ANP - 19-11-2016, 7:54 (Update 19-11-2016, 8:49)

Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het Leidse studentenverzet. Het stuk is gebaseerd op zijn oorlogsmemoires.

De tweeduizendste voorstelling wordt niet met een groot feest gevierd, laat een woordvoerder weten. Onlangs pakte de productie al flink uit toen de musical zes jaar te zien was. Wel krijgen bezoekers die er zaterdagavond bij zijn een speciale jubileummok mee.

De titelrol in het stuk wordt momenteel gespeeld door acteur Valentijn Benard. De rol werd eerder gespeeld door Matteo van der Grijn, Julian Looman, Dragan Bakema, Dorian Bindels, Stefan Rokebrand en Thomas Cammaert. Soldaat van Oranje is voorlopig tot en met mei 2017 in de Theaterhangaar in Katwijk te zien.