Rechtszaak tegen Elton John ingetrokken

LOS ANGELES - De rechtszaak die een beveiliger van Elton John tegen de zanger aanspande, gaat niet door. De zaak is ingetrokken, meldt de BBC vrijdag.

Door ANP - 18-11-2016, 17:35 (Update 18-11-2016, 17:35)

Elton werd in maart door de man aangeklaagd omdat de zanger hem in 2014 zou hebben betast. Hij beweerde onder meer dat Elton hem in zijn kruis had gegrepen, zijn vinger tussen zijn billen had gestoken en in zijn tepels had geknepen. Ook zou hij seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt.

Waarom de beveiliger de zaak heeft ingetrokken, is niet duidelijk. Een woordvoerder van Elton benadrukt dat er geen regeling met hem is getroffen. Elton heeft de aantijgingen altijd ontkend.