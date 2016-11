Adele weer recordboeken in

ANP Adele weer recordboeken in

AMSTELVEEN - Adele heeft met haar album 21 uit 2011 weer een nieuw record in de Nederlandse hitlijsten neergezet. De plaat staat deze week voor de 277e week, meer dan vijf jaar, genoteerd. Nooit eerder stond een album zo lang in de Album Top 100.

Door ANP - 18-11-2016, 16:15 (Update 18-11-2016, 16:15)

Het oude record werd eerder deze zomer neergezet door de Buena Vista Social Club met zijn gelijknamige plaat. De formatie, bestaande uit traditionele Cubaanse muzikanten en de Amerikaanse gitarist Ry Cooder, verbrak toen een stokoud record van de Dire Straits die ooit 269 weken lang genoteerd stond met Brothers in Arms. De rest van de top vijf bestaat uit André Hazes' Al 15 jaar gewoon André (258 weken) en Legend van Bob Marley & the Wailers (244 weken).

Het album van Adele stond overigens niet vijf jaar lang onafgebroken in de albumlijst. Elf keer verdween de plaat en keerde die weer terug. Nu staat 21 alweer meer dan een jaar lang in de lijst dankzij de aandacht voor de opvolger 25, die vorig jaar november uitkwam.

In Nederland stond 21, een van de bestverkochte platen van het afgelopen decennium, al in de recordboeken. De plaat heeft in de albumlijst een recordaantal van 31 weken op de eerste plaats doorgebracht.