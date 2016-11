The Weeknd nieuwe leider in Single Top 100

ANP The Weeknd nieuwe leider in Single Top 100

AMSTELVEEN - Het gelegenheidsgezelschap Frenna, Jonna Fraser en Emms hebben niet lang van hun eerste plaats in de Single Top 100 kunnen genieten. Na een week moeten ze alweer plaatsmaken voor The Weeknd en Daft Punk. Zij houden met Starboy de opmars van James Arthurs Say You Won't Let Go tegen, die voorlopig genoegen moet nemen met de tweede plaats.

Door ANP - 18-11-2016, 16:10 (Update 18-11-2016, 16:10)

Voor zowel The Weeknd als Daft Punk is Starboy de eerste nummer 1-hit. Beide acts kwamen eenmaal dichtbij: The Weeknd kwam vorig jaar tot plaats drie met Can't Feel My Face en Daft Punks Get Lucky strandde in 2013 op nummer twee.

Net als in de albumlijst is ook in de Single Top 100 het effect van Leonard Cohens dood vorige week zichtbaar. De klassiekers Hallelujah en Suzanne komen de lijst binnen op respectievelijk 73 en 79, terwijl Cohens laatste plaat You Want It Darker op 76 binnentreedt. Die laatste single is afkomstig van zijn gelijknamige album die deze week opnieuw de eerste plaats bereikt.

Single Top 10 week 47

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy

2. (5) James Arthur - Say You Won't Let Go

3. (1) Frenna feat. Jonna Fraser & Emms - My Love

4. (3) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

5. (4) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

6. (7) Shawn Mendes - Mercy

7. (6) Calvin Harris - My Way

8. (8) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

9. (10) Bruno Mars - 24K Magic

10. (9) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water